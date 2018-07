Maratona de Nova York anuncia pelotão de elite sem brasileiros

Os organizadores da Maratona de Nova York, uma das mais tradicionais do calendário internacional, anunciaram nesta segunda-feira os corredores que farão parte do pelotão de elite da prova, que será realizada em 1.º de novembro. Nenhum brasileiro foi escalado entre os 19 maratonistas listados.

O destaque é o queniano Wilson Kipsang, atual campeão em Nova York e ex-recordista mundial. Ele venceu em Berlim (Alemanha) em 2013 com o tempo de 2min03s23 e perdeu o recorde um ano depois, para o compatriota Dennis Kimetto, também em Berlim.

O pelotão de Nova York também terá a presença do etíope Lelisa Desisa (prata na maratona no Mundial de Pequim, em agosto e campeão em Boston) e do queniano Geoffrey Kamworor, atual campeão mundial da meia-maratona e de cross country.