Maratona de Porto Alegre termina com vitória de quenianos

SÃO PAULO - O queniano Kiprop Mutai conquistou neste domingo o bicampeonato da Maratona de Porto Alegre. Ele fechou a prova com o tempo de 2h16min27s, 47 segundos mais rápido do que seu tempo no ano passado, quando venceu em 2h17min40s. O paranaense Marcos Alexandre Elias, com 2h17min35, foi o segundo colocado.

A prova feminina também foi vencida por uma queniana. Ednah Kukhwana completou a prova com o tempo de 2h32min47s, quebrando o recorde da competição em cerca de um minuto e meio - até então ele pertencia a outra queniana, Flomena Cheyech Daniel, que em 2012 concluiu a prova em 2h34min15s. A segunda colocada este ano foi sua compatriota Jacklyne Chemiek Rionoripo, com a marca de 2h36min50s.

RESULTADOS

Maratona masculina

1 - Liprop Mutai (QUE) - 2h16min27s

2 - Marcos Alexandre Elias (BRA) - 2h17min35s

3 - Eliezer de Jesus Santos (BRA) - 2h18min01s

4 - Fredison Carneiro da Costa (BRA) - 2h18min29s

5 - Fabio Mota Paiva (BRA) - 2h20min33s

Maratona feminina

1 - Ednah Mukhwana (QUE) - 2h32min47s

2 - Jacklyne Chemwek Rionoripo (QUE) - 2h36min50s

3 - Graciete Carneiro Santana (BRA) - 2h46min47s

4 - Conceição Carvalho Oliveira (BRA) - 2h49min5s

5 - Maria Berrnadete Cabral (BRA) - 2h50min57s