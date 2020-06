Maratona de São Paulo é mais uma vez adiada, agora para abril de 2021

A Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Esportes, bem como junto à Federação Paulista de Atletismo (FPA) e a Yescom, organizadora do evento, anunciaram nesta sexta-feira um novo adiamento da Maratona Internacional de São Paulo. A prova, que havia sido adiada para 2 de novembro por causa da pandemia de covid-19 (originalmente seria em 5 de abril), não será realizada neste ano e será incorporada à edição de 2021, prevista para 11 de abril.

Segundo a empresa organizadora, a decisão foi tomada considerando a "instabilidade do cenário atual, em que os decretos de quarentena são postergados (em São Paulo, já pela sexta vez)". Além disso, foi levado em consideração o fato de que os participantes "necessitam de treinamento e programação de deslocamento". Os inscritos na prova de 2020 têm inscrição garantida na de 2021.

Também foi dito que "ainda não existe um protocolo oficial da cidade" para a retomada das provas, o que só poderá começar a acontecer na quinta e última fase do Plano São Paulo. "Não há ainda uma definição de retorno das corridas de rua deste porte até o mês de novembro", disse a Yescom.

Sobre a Maratona Internacional de São Paulo de 2021, a data de 11 de abril ainda pode "sofrer alterações de acordo com as determinações dos órgãos públicos competentes". "As inscrições efetivadas continuam válidas", afirmou a empresa.