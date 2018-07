Maratona de São Paulo reúne 18 mil pessoas pelas ruas da cidade

Cerca de 18 mil corredores vão invadir as ruas da cidade a partir das 7h30 deste domingo para a disputa da 20.ª edição da Maratona de São Paulo. A competição terá transmissão ao vivo da TV Globo. Os principais nomes da modalidade no País, destaques do exterior e uma legião de atletas amadores vão participar de três opções de distância: os 42,1 quilômetros da maratona, 25 km e 10 km, além da caminhada de 3 km. A largada e chegada serão na Avenida Pedro Álvares Cabral, no Ibirapuera. Apenas a prova dos 25 km terá a chegada em outro local, na Avenida dos Tajurás com Rua Oscar Americano, próximo ao Jockey Club.

O destaque nacional no masculino é Giovani dos Santos, bicampeão da Volta Internacional da Pampulha (2012 e 2013), campeão da Meia Maratona Internacional de São Paulo em 2013 e melhor brasileiro na São Silvestre em 2012 e 2013 (com o quarto lugar).

Sueli Pereira da Silva é uma das favoritas na prova feminina, pois tem feito boas disputas em provas no exterior nos últimos anos. Em 2012, Sueli foi quarta na Maratona de São Paulo, quinta na Meia Maratona do Rio e sétima na São Silvestre. No ano passado, ela ficou em terceiro na Meia Maratona de São Paulo, quarto na Volta da Pampulha, quinto na Meia do Rio e sexto na São Silvestre, sendo a melhor brasileira na prova.

ESTRANGEIROS

A queniana Rumokol Chepkanan, campeã da Maratona de São Paulo em 2012, encabeça a lista de atrações internacionais. Ela volta para tentar mais um pódio na Maratona de São Paulo, na qual ainda tem dois vices, em 2011 e 2013. O currículo da atleta é recheado. Em 2011 foi campeã da Meia Maratona Internacional do Rio e quinta na Corrida Internacional de São Silvestre. No ano seguinte, ganhou a Maratona de São Paulo, enquanto em 2013 foi vice na prova e vencedora da Meia Maratona de BH. Com isso, ela chegará na condição de grande favorita ao topo do pódio feminino.

No masculino, os quenianos, mais uma vez, são apontados para ficar com os primeiros lugares. Fred Kosgei chega ao Brasil com o bom tempo de 2h09min54 obtido na Maratona da Filadélfia (EUA), em novembro do ano passado. Paul Kangogo fez 2h11min04 na Maratona de Mombassa, Quênia, em agosto último, e Daniel Limo, terceiro na Maratona de Madri de 2014.

O etíope Botoru Tsegaye Wolde corre por fora. Em 2013, fez 2h10, na Maratona de Roma; em 2012 correu a Maratona de Toronto, no Canadá, em 2h11min41; e em 2011 fez 2h09min57 na Maratona de Mumbai. Tesfaye Bekele ficou em terceiro na Maratona de Miami, em 2013.