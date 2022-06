Maratona em subida atrai corredores para cartões-postais da Serra dos Órgãos, no Rio

A Uphill Marathon, corrida de subida em distâncias até 21 quilômetros, traz neste ano mais opções para quem busca o esporte de aventura, em locais íngremes. O primeiro encontro acontecerá nos dias 2 e 3 de julho na Serra dos Órgãos, entre Guapimirim e Teresópolis, no Rio de Janeiro. Além da Uphill Challenge, meia maratona com percurso de 21km, os atletas podem se aventurar em corridas de entrada para a subida no asfalto, com Uphill Experience (8,5 km) e Treino Warm Up (5km).

O evento vem se tornando ponto de encontro para quem busca desafiar os limites do corpo. Os organizadores também apresentam novidades como um ventilador gigante para impulsionar os atletas na pista inclinada. Ao menos, ele serve para refrescar.

Os corredores dos 5 km cumprirão um percurso em Teresópolis, diante de lugares históricos, como a Fonte Judith. Quem optar pelos 8,5 km vai largar da Curva do Garrafão, nome de famosa cachoeira de Guapimirim, e finalizará o trajeto em Teresópolis, correndo por um trecho da BR 116. A cidade serve como ponto turístico na região. É em Teresópolis, na Granja Comary, que Tite preparou a seleção brasileira para a Copa do Mundo no Catar, que começa dia 21 de novembro.

Os chamados "ninja runners", aqueles corredores que encaram uma meia maratona, poderão encarar paisagens icônicas como o Dedo de Deus, um dos picos mais famosos da Região Serrana. "Nossa comunidade tem espaço tanto para os destemidos que enfrentam uma meia maratona de subida quanto para quem quer superar seus limites em provas mais curtas", comenta Bernardo Fonseca, CEO da X3M, proprietária de eventos de esporte de aventura como a Uphill Marathon.

O formato deste ano pretende ser mais inclusivo com novas etapas ao longo do ano. Além das provas na Serra dos Órgãos (RJ), em julho, e Serra do Rio do Rastro (SC), em setembro, mais duas etapas serão realizadas no Rio, em Friburgo, em outubro, e na capital fluminense em dezembro.

Inserido no bioma de Mata Atlântica, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos é um dos destinos mais frequentados no Rio por aventureiros em busca de belos mirantes, cachoeiras caudalosas, trilhas e locais propícios para o esporte. Pedra do Escalavrado, Grotas do Garrafão, Mirante do Soberbo, Cânions do Iconha, Cachoeira dos Frades, Parque Estadual dos Três Picos e Granja Comary são alguns dos pontos mais procurados.

Inscrições

As inscrições para o tradicional evento esportivo são feitas no site https://uphillmarathon.com.br/nossos-templos-serra-dos-orgaos/. O número de vagas é limitado.