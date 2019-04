Maratona Internacional de São Paulo 2019 será no domingo: confira o guia da prova

A 25ª edição da Maratona Internacional de São Paulo será no próximo domingo. Os 14 mil inscritos vão percorrer distância diferentes, com passagens pelos pontos principais da cidade. As largadas serão a partir das 6h30, na Praça Charles Miller, com a chegada marcada para o Parque do Ibirapuera.

A Maratona Internacional de São Paulo 2019 pode ser disputada em três diferentes distâncias. Além do trecho completo de 42km195, há a opção da Meia Maratona (21 km) e da corrida de 5 km. Os inscritos têm de retirar o kit de competição até o fim da tarde deste sábado, no ginásio do Parque do Ibirapuera.

O vencedor da Maratona Internacional em 2018 na modalidade masculina foi Solonei Rocha da Silva. Entre as mulheres, a campeã foi Andreia Hessel. A prova deste ano vai reunir 25 atletas de elite estrangeiros, em especial africanos.

Quando será a Maratona de São Paulo?

A prova será no próximo domingo, com início às 6h30 da manhã. A largada será na Praça Charles Miller. Quem for disputar o trecho completo de 42km195, terminará o percurso no Parque do Ibirapuera, em frente ao Obelisco.

Quantos inscritos?

Segundo a organização da Maratona Internacional de São Paulo 2019, são 14 mil participantes escritos. Desse total, 6 mil vão participar da Maratona, 7 mil da Meia Maratona e mil na prova de 6 km. Vão participar da maratona 60 atletas de elite, dos quais 25 são estrangeiros.

Como funcionam as provas?

Os participantes vão poder correr três distâncias diferentes. A Maratona completa tem 42km195, a meia tem 21 km e ainda há um trajeto de 5 km. Haverá pontos de checagem de percurso nos km 10, 21 e também no 33. Serão 25 pontos de hidratação para os atletas.

Qual o trajeto da prova?

Quando é a retirada do kit?

O material para a Maratona Internacional de São Paulo 2019 pode ser retirado somente nesta sexta-feira (até 20h) e no sábado (das 8h às 18h). Local de entrega é no Ginásio do Ibirapuera, na rua Manuel da Nóbrega, 1361. Não haverá entrega do kit de participação no dia do evento.

Qual é o regulamento?

As partidas terão início às 6h30 da manhã deste domingo, com a categoria cadeirantes. A elite, que disputará a Maratona, vai partir para o trajeto às 6h50. O pelotão geral da Maratona partirá às 7h e quem vai disputar a Meia Maratona, largará às 7h10. Os principais corredores vão terminar o trajeto completo em pouco mais de duas horas. Não será permitido largar em horário antecipado.