Maratona Internacional de São Paulo volta a acontecer neste domingo e 'visita' cartões-postais

Depois de não acontecer em 2020 e 2021 por causa da pandemia da covid-19, a Maratona Internacional de São Paulo volta para as ruas da cidade neste domingo, dia 10. Com todos os participantes tendo que comprovar passaporte vacinal com pelo menos duas doses, a corrida contará com três opções de distância para os atletas: 5km, 21km e 42km.

Na disputa da categoria Elite, a organização divulgou a participação de atletas de quatro nações: Quênia, Etiópia, Eritreia e Brasil. Além de milhares de paulistanos, entre os inscritos também há pessoas de diversas cidades do interior e outros Estados brasileiros. A largada e chegada em um dos atrativos turísticos mais importantes da cidade, o Parque do Ibirapuera, próximo ao monumento do Obelisco. Além disso, os corredores vão passar próximos de locais como o Parque do Povo, Jockey Club, Cidade Universitária e Parque Villa-Lobos.

Para o diretor da Yescom, promotora da prova, Thadeus Kassabiam, a realização do evento em 2022 é um marco para o esporte. "Após dois anos de pandemia, é muito importante o retorno da Maratona de São Paulo. A prova é oficial da cidade e considerada a maior do Brasil, tendo sua largada e chegada em um dos principais cartões-postais da capital, que é a região do Ibirapuera."

A Maratona Internacional de São Paulo de 2022 terá início às 6h10 da manhã deste domingo, com a largada dos atletas cadeirantes. Depois, às 6h12, os corredores da elite, no masculino e feminino, começam a disputar a prova. O restante dos atletas presentes passarão a sair para a corrida a partir das 6h19 em sistema de ondas.

Inicialmente, a corrida teria premiação apenas com troféus aos primeiros colocados. A organização, no entanto, conseguiu recursos para um prêmio simbólico de R$ 24 mil, valor que será dividido entre os três primeiros (masculino e feminino) apenas da elite brasileira. Alguns atletas já confirmaram presensa, como Daniel Chaves (atleta olímpico), Giovani dos Santos (vice-campeão na edição de 2016), Andrezinho (André Luiz Silva Antonio), Laurindo Nunes Neto, Viviane Amorim Figueiredo e Raissa Marcelino do Nascimento, como informou o blog Corrida para Todos, do Estadão.

O recorde da Maratona de São Paulo é de 2h11min19s, estabelecido há 20 anos pelo brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima. O feminino é 2h31min31s, quebrado há dez anos por Rumokol Chepkanan (Quênia).

PROGRAMAÇÃO

Evento: Maratona Internacional de São Paulo 2022

Modalidade: corrida de rua

Data: 10/04/2022 às 06h10 (domingo)

Local: Largada e chegada na região do parque do Ibirapuera

Endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral; Parque Ibirapuera

Localidade: São Paulo - Zona Oeste, São Paulo - Zona Sul