Maratona olímpica traz frustração para ano de Marilson

"O ano foi bom, mas poderia ter sido melhor. Faltou um lugar no pódio da Olimpíada de Londres", afirma Marilson, que chegou perto da medalha olímpica, ao completar a maratona com o tempo de 2h11min10 - o queniano Wilson Kipsango Kiprotich ficou em terceiro lugar com 2h09min37.

Ao fazer um balanço da temporada, Marilson lembra que enfrentou problemas de contusão que quase o tiraram da Olimpíada. "Persisti, nunca deixei de acreditar na recuperação, fiquei pronto a tempo, acho que estive bem próximo de uma posição entre os três primeiros", diz.

Outra frustração foi por não poder lutar pelo tricampeonato na Maratona de Nova York - ele já conquistou o título em 2006 e 2008. Afinal, a prova que aconteceria no dia 4 de novembro foi cancelada por causa dos estragos provocados pelo furacão Sandy nos Estados Unidos.

"Já tinha participado até da entrevista coletiva e só vi à noite, pela TV, que as autoridades haviam cancelado a prova, e não pude buscar minha terceira vitória", lamenta o brasileiro de 35 anos, lembrando que o cancelamento aconteceu dois dias antes da Maratona de Nova York.

Para a próxima temporada, Marilson já estipulou seus principais objetivos. Um deles é a disputa do Mundial de Atletismo, em agosto, em Moscou. E o outro é tentar bater o recorde sul-americano da maratona, que pertence há 14 anos ao mineiro Ronaldo da Costa (2h06min05).