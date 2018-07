Maratona reúne mais de 20 mil pelas ruas de São Paulo Cerca de 20 mil atletas profissionais, amadores e iniciantes vão participar, hoje, da 18.ª edição da Maratona de São Paulo. O evento terá várias opções de percurso: 42,1 km, 25 km e 10 km, além da caminhada de 3 km. A largada da elite feminina está marcada para às 7h50 na Avenida Jornalista Roberto Marinho, próximo da Ponte Estaiada. Os homens e o pelotão geral sairão às 8h25. A chegada será no Parque do Ibirapuera. O queniano David Kemboi é o atual campeão da maratona, com o tempo de 2h20min15.