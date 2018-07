O maratonista francês James Theuri foi suspenso por um ano pela Agência Antidoping da França (AFLD, na sigla em francês) depois de ter faltado a três exames realizados fora do período de competições. Nascido no Quênia e naturalizado em 2006, ele vinha figurando como um dos melhores corredores franceses, com um recorde de pessoal de 2 horas, 10 minutos e 39 segundos na prova da maratona.

A AFLD anunciou nesta quarta-feira que Theuri deixou de revelar o seu paradeiro por sete meses e acabou sendo suspenso a partir de 23 de dezembro do ano passado.

A Federação Francesa de Atletismo inicialmente foi contra a suspensão do corredor de 36 anos de idade após considerar que o mesmo faltou aos testes antidoping por negligência, mas a AFLD apelou contra a posição da entidade e depois aplicou a pena ao atleta.