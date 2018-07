Marc admite importância de largar na frente nos EUA

Marc Marquez reconhece que é importante sair na frente em Indianápolis, mas que o traçado do circuito do Estado de Indiana, nos Estados Unidos, produz mudanças constantes na largada. "Vamos tentar uma boa saída e ver depois o que fazemos na pista. Largar na frente é importante, mas isso não define a ordem da chegada", disse o piloto espanhol, que marca sua 8ª pole na temporada da Moto GP, com nove vitórias e nove corridas.

Marc disse que sua moto, uma Honda, como se mostrou durante todo o ano, está voando. "Temos mexido pouco nos equipamentos e para essa prova em Indianápolis, provavelmente não mexeremos nada também. Tudo vai bem", disse, reconhecendo que esperava um pouco mais de Dani Pedrosa na tomada de tempo.

"Achei que ele fosse um adversário mais importante para essa prova, mas não foi isso o que aconteceu. Mas não podemos descartar Dani nunca, embora admita que Jorge e Valentino sejam mais perigosos no momento."