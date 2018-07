Marc Coma diminui vantagem de Cyril Despres no 10º dia de Rali Dacar

ARICA - O Rali Dacar chegou nesta quarta-feira à sua décima etapa e, a cada dia que passa, a disputa entre as motos fica mais emocionante. A liderança segue com Cyril Despres, mas o francês agora vê seu maior rival, o espanhol Marc Coma, apenas 21 segundos atrás. Os dois são tricampeões e, nas últimas seis edições do rali, se revezaram no alto do pódio. Coma é o atual campeão.

A rivalidade que já era grande ganhou ainda mais emoção na etapa de segunda-feira, quando Despres chegou longe de Coma, viu a diferença entre os dois chegar a nove minutos, mas foi favorecido por uma decisão dos organizadores, que devolveram oito minutos ao francês, que perdeu este tempo atolado no início da especial. O espanhol reclamou muito, uma vez que foi habilidoso para escapar do mesmo problema e se sentiu prejudicado. No dia seguinte, Despres assumiria a liderança.

A etapa desta quarta-feira, entre Iquique e Arica, no Chile, foi vencida pelo espanhol Joan Barreda Bort, apenas o 14.º da classificação geral. Coma chegou em segundo, com 2min07 de vantagem sobre Despres, o terceiro. Melhor brasileiro, Felipe Zanol foi o 14.º e subiu para a 12.º colocação geral. José Hélio Rodrigues chegou apenas em 27.º e agora é o 21.º.

Entre os carros, Stéphane Peterhansel é cada vez mais líder. O francês agora tem 19min05 de vantagem sobre o espanhol Nani Roma, que assumiu a segunda colocação ao vencer a etapa desta quarta-feira - Peterhansel chegou em segundo, 21 segundos atrás. O norte-americano Robby Gordon foi apenas o quarto e caiu para o terceiro lugar, 19min51 atrás de Coma.

Só 14 caminhões seguem na disputa do Dacar e o melhor deles é pilotado pelo holandês Gerard De Rooy, que já tem quase uma hora de vantagem sobre Hans Stacey, também da Holanda. André Azevedo é o nono, com 6h23 de atraso em relação a De Rooy.