Marc Coma reage e conquista 5.ª etapa das motos no Dacar

Considerado o principal candidato ao título das motos no Rali Dacar 2015, o espanhol Marc Coma, da KTM, finalmente mostrou a que veio. Depois de dois segundos lugares nas últimas duas especiais, o tetracampeão da prova (2014, 2011, 2009 e 2006) saiu com a vitória nesta quinta-feira, na etapa realizada entre as cidades chilenas de Copiapó e Antofagasta. Coma foi o mais rápido no trecho cronometrado de 458 quilômetros com o tempo de 4h38min16s, 2min16s sobre o compatriota Joan Barreda, da Honda, que lidera a categoria na classificação geral.

A vitória veio em ótima hora para o atual campeão, que diminuiu em dois minutos a vantagem de Barreda na corrida contra o relógio até Buenos Aires, que recebe a chegada da competição no dia 17. Com oito etapas ainda a serem disputadas, incluindo duas etapas maratona, nas quais os competidores não podem ter assistência externa na manutenção dos equipamentos, o piloto da equipe austríaca precisa tirar uma diferença de 10min33s para o rival. Já o ponteiro da Honda, que busca o inédito troféu, se recuperou ao longo do dia, terminou em segundo e manteve boa distância sobre os concorrentes.

Coma foi o primeiro colocado na quinta etapa, mas ela quase ficou com outros dois pilotos, que tiveram bons momentos e chegaram a liderar alguns pontos de passagem: o chileno Pablo Quintanilha e o eslovaco Stefan Svitko, ambos com moto KTM. No final, o sul-americano terminou em terceiro, seguido do europeu. A quinta posição foi do português Paulo Gonçalves, da Honda, que está em terceiro no geral.

Participando pela 17.ª vez na maior competição off-road do planeta, o brasileiro Jean Azevedo segue firme em busca de completar mais uma edição da prova. O piloto da Honda South America Rally Team terminou o dia em 37.º. Na classificação geral, ele ganhou uma posição e agora é o 28.º, 2h37min37s atrás de Barreda.

SEXTA ETAPA

Os participantes subirão nesta sexta-feira (9) à Costa do Pacífico até desembarcarem em Iquique, ainda no Chile. Os competidores das motos terão um percurso de 688 km, sendo 319 km de trechos cronometrados.

RESULTADO FINAL DA 5.ª ETAPA

1.º Marc Coma (KTM) - 4h38min16s

2.º Joan Barreda (Honda) - +2min16s

3.º Pablo Quintanilla (KTM) - +2min40s

4.º Stefan Svitko (KTM) - +3min54s

5.º Paulo Gonçalves (Honda) - +4min37s

37.º Jean Azevedo (Honda) - +51min31s

CLASSIFICAÇÃO GERAL

1.º Joan Barreda (Honda) - 17h51min05s

2.º Marc Coma (KTM) - +10min33s

3.º Paulo Gonçalves (Honda) - +22min50s

4.º Pablo Quintanilla (KTM) - +31min06s

5.º Jordi Viladoms (KTM) - +36min23s

28.º Jean Azevedo (Honda) - +2h37min37s