Marc Márquez cai de bicicleta em treino e tem dedo da mão operado na Espanha

O site oficial da categoria máxima da motovelocidade informou que a cirurgia foi realizada com sucesso nesta manhã pelo médico Xavier Mir, em Barcelona, e que o piloto espanhol viajará ao Japão com a intenção de disputar a próxima etapa do Mundial, no dia 11 de outubro, em Motegi.

Márquez teve operado o quinto metacarpo (o dedinho) da mão esquerda e, curiosamente, já havia sido submetido a uma cirurgia neste mesmo dedo em abril, depois de sofrer um acidente enquanto praticava motocross antes da etapa da Espanha da MotoGP, realizada em 3 de maio.

A nova cirurgia no dedinho da mão esquerda foi mais um capítulo da complicada temporada vivida por Márquez, que no último domingo sofreu uma queda na etapa de Aragão (Espanha) do Mundial e não terminou a prova. Assim, o piloto da Honda se viu ainda mais longe da disputa pelo título do campeonato - ele é o atual terceiro colocado, com 184 pontos, enquanto o italiano Valentino Rossi lidera com 263 e o espanhol Jorge Lorenzo é o vice-líder com 249.

"Operamos Marc Márquez para tratar uma fratura de torção no quinto metacarpo da mão direita. A cirurgia consistiu em uma redução e fixação interna (do osso) por meio de parafusos de compressão e uma placa neutralizante de titânio de seis furos", afirmou Xavier Mir ao explicar a cirurgia, para em seguida avisar que o piloto ficará no hospital por 24 horas e iniciará em 48 horas a fisioterapia no dedo operado.

Márquez havia largado da pole position da etapa de Aragão da MotoGP, mesmo tendo sofrido uma queda nos minutos finais do treino classificatório de sábado. Ele não se machucou no acidente, mas no domingo foi novamente ao chão quando estava em segundo lugar da corrida, na qual foi superado por Lorenzo logo na largada. O piloto até tentou voltar para a pista, mas acabou desistindo da prova.