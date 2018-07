Marc Márquez domina de novo e vence segunda seguida na MotoGP

AUSTIN - Depois de dominar os treinos livres na sexta-feira e cravar a pole no sábado, o espanhol Marc Márquez venceu neste domingo, em Austin, no Texas, a etapa das Américas do Mundial de MotoGP. Atual campeão da categoria, o piloto da Honda assim garantiu o seu segundo triunfo em duas provas nesta temporada, pois abriu o campeonato ganhando a corrida que foi realizada no Catar, há três semanas.

Depois de largar da primeira posição do grid, Márquez liderou toda a prova deste domingo e fechou a mesma com mais de quatro segundos de vantagem sobre o segundo colocado, o seu compatriota Dani Pedrosa, também da Honda. O campeão terminou a corrida em 43min33s430, enquanto o seu companheiro de equipe cravou 43min37s554.

O italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, completou o pódio ao encerrar a disputa quase sete segundos depois de Pedrosa, em 43min54s406. O alemão Stefan Bradl, outro que corre com moto da Honda, garantiu o quarto lugar, enquanto o britânico Bradley Smith, da Yamaha, fechou o grupo dos cinco primeiros.

A Yamaha, por sinal, viu um dia ruim amargado pelas suas principais estrelas. O multicampeão Valentino Rossi, que largou em sexto, terminou apenas em oitavo, enquanto o espanhol Jorge Lorenzo, que queimou a largada, ficou apenas com o décimo lugar. Já o espanhol Pol Espargaró, outro que corre com moto com motor Yahama, foi melhor ao conseguir o sexto lugar e se posicionar logo à frente do italiano Andrea Iannone, da Ducati, enquanto Aleix Espargaró, também da Yamaha, foi o nono.

O norte-americano Nicky Hayden (Honda), o japonês Hiroshi Aoyama (Honda), o colombiano Yonny Hernandez (Ducati), o checo Karel Abraham (Honda) e o espanhol Hector Barbera (Avintia) fecharam, nesta ordem, o grupo dos 15 primeiros colocados.

Com a vitória deste domingo, Márquez passou a ostentar 50 pontos na liderança do Mundial, enquanto o vice-líder é Pedrosa, com 36. Rossi, com 28, é o terceiro colocado na classificação geral. A próxima etapa da temporada da MotoGP será realizado no dia 27 de abril, na Argentina, no circuito de Termas de Rio Hondo.