Marc Márquez domina etapa dos Estados Unidos e conquista 1ª vitória da temporada

Depois de cravar a pole no dia anterior com direito a recorde da pista, Márquez perdeu a ponta para Dovizioso logo na largada. Mas não passou de um susto. O jovem espanhol retomou a liderança na quinta volta e não deu mais chance aos adversários. Conduziu sua Honda com tranquilidade até o final e recebeu a bandeirada com mais de dois segundos de vantagem para o segundo colocado.

O grande duelo da corrida ficou pelo segundo lugar. Rossi, que havia vencido a etapa inaugural, conseguiu segurar as investidas de Dovizioso durante a primeira parte da prova. A seis voltas do final, a Ducati levou a melhor. No entanto, Dovizioso não tinha mais como tentar buscar o líder da prova.

O companheiro de Rossi, Jorge Lorenzo, conseguiu uma boa ultrapassagem a três voltas do final e garantiu a quarta colocação, à frente de Andrea Iannone, da Ducati, que terminou em quinto lugar. Bradley Smith, da Yamaha, fechou a lista dos seis primeiros. Cal Crutchlow, da Honda, terminou em sétimo lugar, seguido pelas Suzukis de Aleix Espargaró e Maverick Viñales. Danilo Petrucci, da Pramac Racing, completou o Top 10.

Como venceu a etapa inaugural, Rossi mantém a liderança do campeonato com 41 pontos, seguido por Dovizioso, com 40, e Márquez agora está na terceira colocação, com 36. A próxima etapa de MotoGP acontece no próximo domingo, na Argentina.