Marc Márquez domina na Itália e fatura sexta pole da temporada

MUGELLO - Marc Márquez continua imbatível na temporada da MotoGP. Neste sábado, o piloto espanhol faturou a sexta pole position consecutiva na temporada, ampliando seu domínio no ano. Ele foi o mais rápido em todos os treinos classificatórios de 2014 e venceu todas as cinco etapas já disputadas.

Com a nova pole, Márquez ficou mais perto da vitória na etapa italiana, disputada no Circuito de Mugello. O espanhol marcou 1min47s270 na sessão classificatória e assegurou a pole, à frente do local Andrea Iannone (1min47s450) e do compatriota Jorge Lorenzo (1min47s521).

Maior rival de Márquez na briga pelo título, o também espanhol Dani Pedrosa obteve apenas o quarto melhor tempo do dia, com 1min47s584. Ele liderou o último treino livres, disputado pouco antes da classificação, mas não conseguiu repetir a dose na sessão que definiu o grid e terá que se contentar com o quarto posto neste domingo.

O Top 10 do grid conta ainda com o espanhol Pol Espargaro (1min47s612), os britânicos Cal Crutchlow (1min47s659) e Bradley Smith (1min47s681), o local Andrea Dovizioso (1min47s754), o alemão Stefan Bradl (1min47s765) e o local Valentino Rossi (1min47s791).

A sexta corrida da MotoGP na temporada, em Mugello, está marcada para as 9 horas deste domingo (horário de Brasília).