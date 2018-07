Marc Márquez é o mais rápido do dia nos treinos livres para etapa de Austin O atual campeão da MotoGP deu as cartas nesta sexta-feira, no primeiro dia de treinos livres para a etapa de Austin, nos Estados Unidos, a segunda da temporada de 2015. Depois de uma primeira sessão prejudicada pela chuva no circuito das Américas, o espanhol Marc Márquez, da Honda, se aproveitou da secagem da pista para a segunda sessão e fez o melhor tempo com 2min04s835.