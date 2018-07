Marc Márquez é o mais rápido em Indianápolis e faz quinta pole no ano

Atual bicampeão da categoria, o espanhol Marc Márquez não deu chances para ninguém e conquistou neste sábado a pole para a etapa de Indianápolis da MotoGP, no tradicional circuito norte-americano. Com o tempo de 1min31s884, o piloto da Honda obteve pela quinta vez na temporada de 2015 a primeira colocação no grid de largada.

O seu retrospecto em provas nos Estados Unidos é fantástico. Neste sábado, Marc Márquez conseguiu a quinta pole nas seis vezes que correu no país da América do Norte. A única vez que a primeira colocação não veio foi em Laguna Seca, em 2013. Mas nas cinco provas, ninguém teve capacidade para parar o espanhol, que ganhou todas.

A segunda colocação no grid ficou com o compatriota Dani Pedrosa, companheiro de equipe de Márquez, que fez o tempo de 1min32s055. Na sequência, completando a primeira fila, aparece o também espanhol Jorge Lorenzo, da Yamaha, com 1min32s186.

O segundo trio é composto pelo inglês Cal Crutchlow, pelo italiano Danilo Petrucci e pelo também inglês Bradley Smith. Nos instantes finais da sessão, o italiano Andrea Iannone garantiu o direito de abrir a terceira fila, à frente do compatriota Valentino Rossi, que ainda não encontrou um ponto de equilíbrio para sua Yamaha e terá dificuldades para defender a liderança do campeonato em Indianápolis.