Marc Márquez fatura 11ª pole do ano e bate recorde em Aragão

Depois de decepcionar na Itália, na corrida passada, o espanhol Marc Márquez voltou a se impor na MotoGP. No treino deste sábado, ele superou o compatriota Dani Pedrosa e conquistou sua 11ª pole position da temporada, em 14 etapas, ao ser o mais rápido em Aragão, diante de sua torcida.

A nova pole position veio com recorde no Circuito de Aragão com o tempo de 1min47s187. O espanhol já detinha a marca anterior no traçado de cinco quilômetros localizado em Alcañiz.

Pedrosa chegou a liderar boa parte do treino, mas acabou sendo batido por Márquez nos instantes finais da classificação. Ele marcou 1min47s549, superando por pouco o italiano Andrea Iannone - 1min47s685.

O espanhol Pol Espargaró largará da quarta colocação (1min47s865), seguido do britânico Cal Crutchlow (1min47s897) e do italiano Valentino Rossi (1min48s226), que venceu a etapa passada, em Rimini. O Top 10 conta ainda com o espanhol Jorge Lorenzo (1min48s246), o alemão Stefan Bradl (1min48s368), o italiano Andrea Dovizioso (1min48s542) e o espanhol Aleix Espargaró (1min48s568).