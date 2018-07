Marc Márquez fatura 5ª pole na França e segue imbatível na MotoGP

MOTOGP - O espanhol Marc Márquez segue mostrando que não tem adversários à altura nesta temporada da MotoGP. O piloto da Honda foi o mais rápido no treino classificatório para a etapa de Le Mans, na França, disputado neste sábado, e conquistou sua quinta pole position em cinco corridas disputadas no campeonato até o momento.

Márquez não só confirmou a primeira colocação no grid como voou baixo para cravar a melhor volta da história no circuito de Le Mans, com o tempo de 1min32s042. Para se ter uma ideia do quão rápido o espanhol correu, o segundo colocado deste sábado, Pol Espargaró, teve como melhor marca 1min32s734, quase sete décimos atrás.

A terceira colocação no grid ficou com o italiano Andrea Dovizioso, que marcou 1min32s755. O alemão Stefan Bradl sairá em quarto, enquanto o italiano e heptacampeão Valentino Rossi será o quinto.

As maiores surpresas do dia ficaram por conta dos espanhóis Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo, segundo e quinto colocados da temporada, respectivamente. Lorenzo foi apenas o sexto no treino deste sábado, enquanto Pedrosa largará ainda mais longe do pelotão da frente, em nono.

Quem agradece é Marc Márquez, que além de ser pole nas primeiras quatro etapas do calendário também as venceu. Ele busca a quinta vitória consecutiva, que o deixaria ainda mais tranquilo na ponta da classificação. Atualmente, tem 100 pontos, contra 72 de Pedrosa e 61 de Valentino Rossi.