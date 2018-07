Marc Márquez fica fora do 2º treino livre, mas fecha o dia na frente na Malásia

Márquez liderou a primeira sessão preparatória para a etapa da Malásia. Depois, a chuva torrencial atrapalhou o desempenho dos pilotos no segundo treino livre, impedindo que os pilotos melhorassem os tempos. Assim, nenhum piloto superou as marcas da atividade inicial, o que manteve o espanhol da Honda na primeira colocação na classificação combinada.

Após marcar o tempo de 2min01s210 na primeira sessão, Márquez não foi à pista para o segundo treino livre. E depois justificou a sua ausência nessa atividade em razão de uma gastroenterite. Ainda assim, fechou o dia na frente na Malásia, onde venceu a prova de 2014.

O espanhol Maverick Viñales, da Suzuki, fechou o primeiro treino livre em segundo lugar, com a marca de 2min01s478, seguido do britânico Scott Redding, da Pramac Ducati, com 2min01s507.

Recuperado de uma lesão sofrida no primeiro treino livre da etapa de San Marino, no circuito de Misano, o italiano Andrea Iannone, da Ducati, foi o quarto colocado, com 2min01s521. E o compatriota Valentino Rossi, da Yamaha, ficou na quinta posição, com 2min01s611.

Os italianos foram seguidos por dois espanhóis, com Hector Barberá, da Ducati, em sexto lugar, e Aleix Espargaró, da Suzuki, na sétima posição. O colombiano Yonny Hernandez, da Aspar Ducatti, chegou a figurar entre os três primeiros colocados e fechou o dia na oitava posição.

O espanhol Alvaro Bautista, da Aprilia Gresini, foi o nono mais rápido, com o compatriota Jorge Lorenzo, da Yamaha, apenas na décima posição. O australiano Jack Miller, da Marc VDS Honda, liderou o segundo treino livre na pista malaia, mas fechou o dia em uma modesta 16ª posição.

Os pilotos voltam ao Circuito Internacional de Sepang neste sábado, quando será realizado o treino de classificação a partir das 4h10 (horário de Brasília). A largada da etapa malaia da MotoGP está agendada para as 5 horas deste domingo.