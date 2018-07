Marc Márquez leva mais uma e mantém soberania na MotoGP

TERMAS DO RÍO HONDO - O início da temporada 2014 da MotoGP tem um dono. Com três poles positions e três vitórias em três provas disputadas, o espanhol Marc Márquez dá mostras de não ter adversário à altura. O último triunfo aconteceu neste domingo, na Argentina. O piloto cruzou a linha de chegada à frente de seus concorrentes no circuito de Termas do Río Hondo, na Argentina, etapa que estreou na categoria em 2014.

Márquez completou a prova com o tempo de 41min39s821, quase dois segundos à frente de Dani Pedrosa, segundo colocado. A terceira colocação ficou com outro espanhol, Jorge Lorenzo. O heptacampeão Valentino Rossi foi o quarto, sendo que Stefan Bradl completou os cinco primeiros colocados.

Com 100% de aproveitamento em 2014, Márquez lidera a temporada da MotoGP com tranquilidade. Ele chegou a 75 pontos, 19 à frente do segundo colocado Dani Pedrosa. Valentino Rossi aparece na sequência na classificação, com 41 pontos.

Para vencer neste domingo, Marc Márquez precisou superar uma largada ruim, que fez com que fosse ultrapassado por diversos pilotos. Ele se recuperou no decorrer da prova, até que, a oito voltas para o fim, ultrapassou Jorge Lorenzo para assumir a ponta e não mais perder. Na penúltima volta foi a vez de Dani Pedrosa passar à frente de Lorenzo para garantir a segunda posição.

A quarta etapa da MotoGP está marcada para o próximo domingo, dia 4 de maio, em Jerez, na Espanha. Márquez pilotará em casa buscando manter a hegemonia na temporada, enquanto os outros pilotos tentam achar uma forma de desbancar a sensação da categoria.