Marc Márquez lidera dia de treinos da MotoGP em Brno

Soberano neste Mundial de MotoGP, no qual acumula incríveis dez vitórias em dez corridas, o espanhol Marc Márquez deu nova prova do seu amplo domínio ao liderar nesta sexta-feira, em Brno, os treinos livres da etapa da República Checa da categoria. O piloto da Honda cravou o tempo de 1min56s803, já na primeira sessão do dia, para se garantir na ponta.

O atual campeão mundial assim voltou a deixar para trás o seu compatriota Jorge Lorenzo, da Yamaha, que foi o segundo mais rápido do dia com a marca de 1min56s840. E a terceira posição ficou com outro piloto espanhol, Dani Pedrosa, companheiro de Márquez na Honda, que percorreu a sua melhor volta em 1min56s855.

Já o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, foi o quinto colocado com o tempo de 1min57s065 e ficou logo atrás do espanhol Aleix Espargaró, que cronometrou 1min57s002 pela Forward, outra equipe que corre com motores fornecidos pela Yamaha.

O alemão Stefan Bradl, o italiano Andrea Dovizioso, o colombiano Yonny Hernandez, o espanhol Pol Espargaró e o britânico Bradley Smith fecharam, nesta ordem, o grupo dos dez primeiros colocados dos treinos livres desta sexta-feira.

A segunda parte dos trabalhos de pista em Brno foi atrapalhado pela chuva, fato que fez despencar os tempos obtidos pelos pilotos. Pouco antes de começar a chover, o italiano Andrea Iannone, da Pramac Racing, garantiu o melhor tempo desta sessão ao cravar 2min03s179.

O treino de classificação para o grid de largada da etapa da República Checa será realizado a partir das 9h10 (de Brasília) deste sábado, enquanto a corrida está marcada para começar às 9 horas de domingo. Márquez lidera o Mundial de forma disparada, com 250 pontos, enquanto Pedrosa é o atual vice-líder, com 161, seguido de perto por Rossi, com 157.