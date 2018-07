Marc Marquez lidera dia de treinos livres da MotoGP no Texas

AUSTIN - A segunda etapa da temporada de MotoGP começou com o espanhol Marc Marquez à frente. Nesta sexta-feira, o piloto da Repsol Honda foi o líder do primeiro dia de treinos livres para a etapa das Américas, que acontecerá neste domingo. Ele cravou o tempo de 2min05s031, à frente de Dani Pedrosa, segundo mais veloz, e Stefan Bradl, terceiro.

Marc Marquez foi soberano ao longo de todo o dia. Na primeira sessão, pela parte da manhã, o espanhol já havia sido o mais rápido, mantendo o bom ritmo à tarde, quando alcançou sua melhor marca. Pedrosa até ameaçou seu compatriota, ao completar a volta em 2min05s585, enquanto Bradl ficou mais para trás, com a marca de 2min06s173.

Nesta sexta-feira, as equipes aproveitaram a primeira sessão para fazer alguns testes, o que fez com que os melhores tempos de todos os pilotos fossem marcados somente à tarde. Somente dois deles (Marc Marquez e Jorge Lorenzo) conseguiram completar a volta abaixo da casa dos 2min10s na primeira sessão.

Vencedor da primeira etapa, no Catar, o espanhol Jorge Lorenzo foi o quarto mais veloz desta sexta-feira, ao cravar 2min06s637. Já o hexacampeão Valentino Rossi, da Itália, que foi o segundo na estreia do campeonato, foi o quinto, com 2min06s868.