Marc Márquez lidera primeiro dia de testes da pré-temporada 2016 na MotoGP Dois dias depois do fim da temporada 2015 da MotoGP, o ano de 2016 já começou na principal categoria da motovelocidade. Nesta terça-feira, os pilotos voltaram à pista do Circuito de Valência (Espanha), onde Jorge Lorenzo conquistou o título no domingo. Foi o primeiro teste da pré-temporada 2016, quando a categoria vai estrear novos pneus, agora fornecidos pela Michelin.