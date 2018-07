Marc Márquez lidera treinos da MotoGP em San Marino

MISANO - Nem a estreia da nova caixa de câmbio ultrarrápida deixou a Yamaha mais perto da Honda no primeiro dia de treinos livres da MotoGP em San Marino. Como vem acontecendo regularmente na temporada, o mais rápido desta sexta-feira foi o líder isolado do campeonato, o espanhol Marc Márquez, da equipe oficial da Honda.

O garoto de apenas 20 anos, nova sensação da motovelocidade, venceu em San Marino nas últimas três temporadas: em 2010 na 125cc e nos anos seguintes na Moto2, divisão de acesso, antiga categoria 250cc. No seu primeiro ano na MotoGP, já chega como favorito. Nesta sexta, Márquez liderou as duas sessões de treinos livres. Na segunda delas, fez o melhor tempo do dia, com 1min34s200, seguido exatamente pelo seu companheiro de equipe, o também espanhol Dani Pedrosa, com 1min34s233.

Em San Marino, a equipe oficial da Yamaha finalmente consegue estrear a moderna caixa de câmbio "sem costura", que permite troca ultrarrápida de marchas, algo que a Honda já tem. Mas os pilotos da equipe continuaram andando pouco para trás. Valentino Rossi foi o terceiro, com 1min34s458, tendo vantagem mínima sobre Jorge Lorenzo: 1min34s495.

Depois de quatro vitórias seguidas, Márquez foi superado por Lorenzo no Circuito de Silverstone, há duas semanas. Mesmo assim, a liderança fica com o mais jovem, que tem 233 pontos, contra 194 do bicampeão. Entre eles, a Honda de Dani Pedrosa, com 203. Rossi é o quarto, com 156. A MotoGP faz dois treinos livres no sábado antes do classificatório, que começa às 9h10 pelo horário de Brasília. A corrida, domingo, tem início previsto para às 9h00.

TREINO - SEXTA-FEIRA

1.Marc MARQUEZ (ESP) - Repsol Honda Team

2.Dani PEDROSA (ESP)- Repsol Honda Team

3.Valentino ROSSI(ITA)- Yamaha Factory Racing

4.Jorge LORENZO (ESP) - Yamaha Factory Racing

5.Aleix ESPARGARO (ESP) - Power Electronics Aspar

6.Alvaro BAUTISTA (ESP) - GO&FUN Honda Gresini

7.Michele PIRRO (ITA) - Ignite Pramac Racing

8.Andrea DOVIZIOSO (ITA) - Ducati Team

9.Stefan BRADL (ALE) - LCR Honda MotoGP

10.Cal CRUTCHLOW (GBR) - Monster Yamaha Tech 3

11.Andrea IANNONE (ITA) - Energy T.I. Pramac Racing

12.Nicky HAYDEN (EUA) - Ducati Team

13.Danilo PETRUCCI (ITA) - Came IodaRacing Project

14.Bradley SMITH (GBR) - Monster Yamaha Tech 3

15.Claudio CORTI (ITA) - NGM Mobile Forward Racing

16.Colin EDWARDS (EUA)- NGM Mobile Forward Racing

17.Hector BARBERA (ESP) - Avintia Blusens

18.Randy DE PUNIET (FRA)- Power Electronics Aspar

19.Hiroshi AOYAMA (JPN) - Avintia Blusens

20.Karel ABRAHAM (CHE) - Cardion AB Motoracing

21.Michael LAVERTY (GBR) - Paul Bird Motorsport

22.Yonny HERNANDEZ (COL) - Paul Bird Motorsport

23.Bryan STARING (AUS) - GO&FUN Honda Gresini

24.Lukas PESEK (CHE)- Came IodaRacing Project