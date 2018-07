Marc Márquez lidera treinos livres da etapa alemã da MotoGP

Márquez soma apenas uma vitória e três abandonos nas oito provas da MotoGP realizadas em 2015, mas teve exibição de gala na última corrida, a etapa da Holanda, quando lutou pela vitória até a última curva com o italiano Valentino Rossi e acabou em segundo lugar.

E nesta sexta-feira ele sobrou no circuito alemão, onde venceu as cinco provas que disputou, seja em categorias de acesso, como a Moto3 e a Moto2, ou na própria MotoGP, em 2013 e em 2014. O espanhol da Honda liderou as duas sessões de treinos livres da etapa da Alemanha e registrou o tempo de 1min21s621 na melhor volta da sexta, na segunda atividade.

Quem surpreendeu foi o britânico Bradley Smith, da Yamaha Tech 3, que terminou o dia na segunda colocação, com a marca de 1min21s740. O italiano Andrea Iannonem, da Ducati, ficou em terceiro lugar - a mesma posição que ocupa no campeonato - ao marcar 1min21s824.

Assim, terminou o dia à frente de três pilotos espanhóis. Jorge Lorenzo, da Yamaha, foi o quarto, com o tempo de 1min21s886 e apenas 0s003 mais rápido do que Dani Pedrosa, da Honda, o quinto. Já Aleix Espargaró, da Suzuki, terminou o dia na sexta posição, com 1min22s095.

Líder do campeonato, o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, até foi o segundo mais rápido no primeiro treino livre, mas terminou o dia apenas na sétima colocação ao marcar 1min22s102, à frente do britânico Scott Redding, da Marc VDS Honda. E a lista dos dez primeiros foi completada pelo colombiano Yonny Hernández, da Pramac Ducati, e por Andrea Dovizioso, da Ducati.

Os pilotos voltam ao circuito neste sábado, quando serão realizados o terceiro treino livre e a sessão de classificação às 9h10 (horário de Brasília). A etapa da Alemanha da MotoGP será disputada no domingo, com largada prevista para as 9 horas.