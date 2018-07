Marc Márquez lidera treinos livres da MotoGP na França

LE MANS - Atual campeão da MotoGP e vencedor das quatro primeiras corridas deste Mundial deste ano, o espanhol Marc Márquez deu continuidade ao seu domínio na categoria ao liderar as duas sessões de treinos livres da etapa da França, nesta sexta-feira, no circuito de Le Mans. O piloto da Honda cravou o tempo de 1min33s452 para fechar o dia na ponta.

A segunda colocação do dia ficou com o italiano Andrea Iannone, que surpreendeu pela Pramac Racing ao andar muito próximo de Márquez e assegurar a segunda posição do dia. Ele ficou a apenas sete milésimos de segundo do tempo do campeão ao cronometrar 1min33s459, enquanto a terceira colocação foi conquistada pelo espanhol Álvaro Bautista, da Gresini Honda, com 1min33s668.

O britânico Bradley Smith, da Yamaha Tech 3, acabou garantindo a quarta posição desta sexta-feira ao ser um pouco mais rápido do que Dani Pedrosa, o quinto com a Honda. Ele cravou 1min33s920, enquanto o espanhol, atual vice-líder do Mundial, marcou 1min33s942 na segunda sessão livre.

Já andando na casa de 1min34s, o alemão Stefan Bradl, da LCR Honda, foi o sexto mais veloz do dia e se posicionou logo à frente do espanhol Jorge Lorenzo, da Yamaha. Terceiro colocado do campeonato, o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, foi apenas o décimo mais rápido do primeiro dia de trabalhos na pista francesa.

Para este sábado está programado um terceiro treino livre e a sessão classificatória para o grid de largada, marcada para começar às 9h10 (horário de Brasília). A corrida será disputada a partir das 9 horas de domingo.