Marc Márquez lidera treinos livres da MotoGP nos EUA

Em sua primeira temporada na MotoGP, Marc Márquez aproveitou a ausência de seus compatriotas Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo na etapa anterior do calendário, domingo passado, na Alemanha, para vencer a prova e assumir a liderança do campeonato. E mostrou nesta sexta-feira, com a volta mais rápida do dia, que é mesmo o piloto que vive o melhor momento na categoria.

Jorge Lorenzo não disputou a etapa da Alemanha por ter sofrido um acidente no treino livre de sexta-feira, quando danificou a placa de titânio que tinha sido colocada duas semanas antes em sua clavícula esquerda, após a queda no circuito holandês de Assen. Assim, ele precisou passar pela segunda cirurgia praticamente seguida no local, no sábado passado, em Barcelona.

Dani Pedrosa, por sua vez, sofreu forte acidente no treino do último sábado, também no circuito de Sachsenring, e não disputou a etapa da Alemanha. O caso dele foi menos grave, com uma fissura na clavícula esquerda. Mas, assim como Jorge Lorenzo, precisou passar nesta sexta-feira por uma avaliação médica antes de ser liberado para entrar na pista de Laguna Seca.

Agora terceiro colocado do campeonato, com 127 pontos, Jorge Lorenzo foi o sexto mais rápido nos treinos desta sexta-feira. E Dani Pedrosa, vice-líder da temporada com 136 pontos (tem apenas dois a menos do que Marc Márquez), terminou o dia com o 11º melhor tempo. Agora, os três voltam para a pista neste sábado, quando será definido o grid da corrida de domingo.