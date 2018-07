Marc Márquez lidera último dia de testes antes das férias da MotoGP

Após o fim da temporada 2015 com o título de Jorge Lorenzo em Valência, no domingo, a MotoGP teve só um dia de descanso antes de começar a testar as mudanças para 2016. No ano que vem, a Michelin assume o lugar da Bridgestone como fornecedora de pneus e todas as motos passarão a utilizar o mesmo software.

Na terça e nesta quarta-feira, as equipes testaram seus modelos para 2016, já com os pneus da Michelin. E Márquez, pela Yamaha, foi quem melhor se saiu com os novos conjuntos. Nesta quarta, ele liderou com 1min31s060, seguido pelo compatriota Maverick Viñales, da Suzuki, com 1min31s163.

Assim como no dia anterior, os dois pilotos da Honda que disputaram o título de 2015 foram discretos. O campeão Jorge Lorenzo foi quinto, enquanto o vice Valentino Rossi fez a sétima melhor marca.

Agora serão quase três meses de folga até a MotoGP se reunir de novo em Sepang (Malásia), de 4 a 7 de fevereiro. A primeira prova de 2016 será em 20 de março, em Doha, no Catar. De lá a categoria vem à América do Sul, para correr na Argentina, no primeiro fim de semana de abril.