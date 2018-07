Marc Márquez mantém domínio e fatura pole da MotoGP na Alemanha

Soberano nos treinos livres da última sexta-feira da etapa da Alemanha da MotoGP, o espanhol Marc Márquez repetiu o domínio neste sábado na sessão de classificação e faturou a pole position da nona corrida da temporada 2015, realizada no circuito de Sachsenring.

Atual bicampeão da MotoGP, Márquez faz uma temporada irregular com apenas uma vitória e três abandonos, o que o deixa em quarto lugar na classificação do campeonato, mas esboçou uma reação na última corrida ao travar uma disputa intensa com o italiano Valentino Rossi e terminar a etapa da Holanda na segunda posição.

A corrida alemã parece ser o palco ideal para Márquez consolidar essa reação, pois o espanhol venceu as cinco provas que disputou no palco da prova deste domingo, seja em categorias de acesso, como a Moto3 e a Moto2, ou na própria MotoGP, em 2013 e em 2014, no circuito de Sachsenring.

Agora, com a pole position conquistada neste sábado, Márquez se consolida, ainda mais, como favorito a vencer a etapa alemã. Na fase decisiva da sessão classificatória, o piloto da Honda registrou o tempo de 1min20s336 na sua melhor volta, garantindo o primeiro lugar no grid de largada.

O também espanhol Dani Pedrosa, companheiro de equipe de Márquez na Honda, garantiu o segundo lugar ao marcar 1min20s928. E a primeira fila, toda ela com pilotos da Espanha, é completada por Jorge Lorenzo, da Yamaha, último piloto a registrar uma volta em menos de 1min21 - 1min20s921.

O italiano Andrea Iannone, da Ducati, foi o quarto mais rápido do treino de classificação com o tempo de 1min21s029, à frente do colombiano Yonny Hernández, da Pramac Ducati, com 1min21s115. Já o líder do campeonato, o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, vai largar apenas da sexta colocação.

Rossi será seguido no grid de largada por dois irmãos espanhóis, Aleix e Pol Espargaró, da Suzuki e da Yamaha Tech 3, respectivamente. O britânicos Bradley Smith, da Yamaha Tech 3, e Bradley Smith, da LCR Honda, completam a relação dos dez primeiros colocados do grid.

A etapa da Alemanha da MotoGP será disputada neste domingo, com largada prevista para as 9 horas (de Brasília).