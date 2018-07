Marc Márquez mantém domínio e larga na pole na MotoGP

AUSTIN - Depois de liderar os dois treinos livres realizados na última sexta-feira, Marc Márquez manteve o seu domínio na sessão classificatória para o grid de largada da etapa das Américas do Mundial de MotoGP, neste sábado, em Austin, nos Estados Unidos. Atual campeão da categoria, o piloto espanhol da Honda cravou 2min02s773 para garantir a primeira posição e partir como favorito à vitória neste domingo.

Desta forma, Márquez segue mostrando que é o nome de momento a ser batido, pois também foi pole e depois venceu a etapa que abriu essa temporada, no Catar, há três semanas. Neste sábado, ele superou com certa vantagem o segundo colocado do grid, o seu compatriota e companheiro de equipe, Dani Pedrosa, que cronometrou 2min03s062.

Já o alemão Stefan Bradl, da LCR Honda, ficou com o terceiro lugar ao vir logo atrás de Pedrosa com o tempo de 2min03s196. Essa marca foi bem próxima da obtida pelo espanhol Aleix Espargaró, quarto colocado pela Forward, com 2min03s240. O espanhol Jorge Lorenzo, da Yamaha, largará do quinto posto do grid, depois de ter cravado 2min03s243.

Lenda e multicampeão da MotoGP, o italiano Valentino Rossi, também da Yamaha, conquistou o sexto melhor tempo do treino classificatório ao cronometrar 2min03s244. Os britânicos Cal Crutchlow, da Ducati, e Bradley Smith, da Yamaha, sairão logo atrás de Rossi, nesta ordem, enquanto o grupo dos dez primeiros colocados do grid será fechado pelos italianos Andrea Iannone e Andrea Dovizioso, ambos pilotando motos com motor Ducati.

A largada da etapa das Américas do Mundial de MotoGP está marcada para acontecer às 16 horas (de Brasília) deste domingo e terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV 3.