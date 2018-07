Marc Márquez tem dedo operado, mas deve correr GP da Espanha

O piloto espanhol Marc Márquez, bicampeão mundial da MotoGP, passou neste sábado por uma intervenção cirúrgica por causa de uma fratura no dedo mínimo da mão esquerda, sofrida enquanto participava de um treino de "dirt track" (motociclismo em trajeto de terra). Após a operação bem-sucedida, a participação do piloto no próximo Grande Prêmio da Espanha de MotoGP, em 3 de maio, não foi descartada, de acordo com o staff do piloto espanhol.

De acordo com o comunicado da assessoria de Márquez, o bicampeão mundial foi operado no Hospital Universitário Quirón pela equipe do médico Xavier Mir. O próprio médico revelou que o piloto foi internado para a cirurgia após cair feio pela manhã, enquanto praticava a modalidade dirt track, que utiliza um percurso de terra em circuito oval.

"Ele apresentava uma deformidade no dedo mínimo da mão esquerda e foi feita uma radiografia, que constatou uma fratura na falange proximal, com deslocamento", explicou o médico em comunicado.

Por esta razão, a equipe decidiu tratar a lesão com a fixação de uma placa de titânio bloqueada, o que acaba permitindo que o piloto inicie sua recuperação funcional em apenas 24 horas. Com este procedimento, a equipe médica acredita que o bicampeão terá uma boa possibilidade de correr o GP da Espanha, em Jerez, no início de maio.