Marc Márquez vence nos EUA e dispara na MotoGP

LAGUNA SECA - O espanhol Marc Márquez segue encantando em sua primeira temporada na MotoGP e neste domingo conseguiu mais uma vitória na categoria. No circuito de Laguna Seca, nos Estados Unidos, considerado um dos mais difíceis do calendário, o jovem de 20 anos mostrou porque é um fenômeno da motovelocidade e chegou na primeira colocação.

O resultado fez com que Marquez disparasse na liderança do Mundial, com 16 pontos a mais que Dani Pedrosa, que segue na segunda colocação. Mais atrás está outro espanhol, Jorge Lorenzo, que é o terceiro. Valentino Rossi subiu para a quarta posição.

Depois de ter terminado à frente também na Alemanha, na etapa anterior, Márquez se tornou o piloto mais jovem da história da MotoGP a conseguir duas vitórias consecutivas. Pior para Stefan Bradl, que largou na pole, não foi capaz de manter a ponta e terminou em segundo. Valentino Rossi completou o pódio.

A quarta colocação ficou com Álvaro Bautista, enquanto Dani Pedrosa foi o quinto. O espanhol voltou a disputar uma etapa da MotoGP neste domingo, depois de ter ficado de fora da etapa da Alemanha. O piloto da Honda se acidentou nos treinos de sábado da prova no circuito de Sachsenring.

Jorge Lorenzo era outro que estava afastado e também não pilotou na Alemanha. Ele sofreu um acidente no treino livre de sexta-feira e ao cair na pista danificou a placa de titânio que tinha sido colocada duas semanas antes em sua clavícula esquerda, após uma queda sofrida no circuito holandês de Assen. Neste domingo, o espanhol terminou em sexto.

Para chegar à vitória deste domingo, Márquez teve que superar uma largada ruim, na qual foi ultrapassado por Valentino Rossi e perdeu a segunda colocação. O espanhol, no entanto, ultrapassou o heptacampeão em bela manobra e, depois, passou por Stefan Bradl para assumir a ponta e não mais largá-la.

Confira os dez primeiros colocados da etapa de Laguna Seca

1.º Marc Marquez (ESP/Honda), 44min00s695

2.º Stefan Bradl (ALE/Honda), a 2s298

3.º Valentino Rossi (ITA/Yamaha), a 4s498

4.º Álvaro Bautista (ESP/Honda), a 4s457

5.º Dani Pedrosa (ESP/Honda), a 9s257

6.º Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), a 12s970

7.º Cal Crutchlow (GBR/Yamaha), a 15s304

8.º Nicky Hayden (EUA/Ducati), a 33s963

9.º Andrea Dovizioso (ITA/Ducati), a 34s129

10.º Hector Barbera (ESP/Avintia), a 1min02s369