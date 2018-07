Marcel Kittel ganha mais uma etapa e chega à quarta vitória na Volta da França

Marcel Kittel conquistou nesta terça-feira mais uma vitória na Volta da França, a principal prova do ciclismo mundial. Depois dos atletas descansarem na segunda-feira, o alemão voltou a dominar o sprint final e ganhou a décima etapa, disputada entre Périgueux e Bergerac, em trajeto de 178 quilômetros, em sua maior parte plano.

Se o percurso de domingo era o mais desafiador da competição, com várias escaladas íngremes, o desta terça-feira foi bem mais tranquilo. Tão tranquilo que 138 ciclistas terminaram com "o mesmo tempo" - para evitar risco de acidente nos últimos quilômetros, todos os atletas que chegam no primeiro pelotão são classificados com o tempo do vencedor. Melhor para Kittel, um especialista em sprints, que tomou a frente nos metros finais e venceu sua quarta etapa na atual edição da Volta da França. Em seguida vieram o também alemão Dylan Groenewegen e o holandês John Degenkolb.

O resultado manteve Kittel com a camiseta verde, destinada ao maior pontuador. O alemão soma 275 pontos, com 102 de vantagem sobre o australiano Michael Matthews e 125 sobre o compatriota André Greipel. "Eu só tenho feito o que faço melhor, que é o sprint", disse o alemão de 29 anos. "Este Marcel está mais forte do que nunca. Nunca me senti antes tão bem, e isso me dá mais confiança."

Com inúmeros ciclistas terminando com o mesmo tempo, a etapa desta terça-feira trouxe poucas mudanças na classificação geral. Detentor de três títulos da Volta da França, Chris Froome foi apenas o 34º, mas completou no tempo do líder e segue com a camiseta amarela. O britânico manteve 18 segundos de vantagem sobre o italiano Fabio Aru e 51 segundos sobre o francês Romain Bardet, que também completaram a etapa desta terça-feira no primeiro pelotão.

"Foi um dia tranquilo, sem stress. Foi um mais relaxantes que tivemos nesta Volta da França. Foi como se tivéssemos um duplo dia de folga", comentou Froome. "Agora, é poupar energia para os Pirineus e os Alpes".

A 11ª etapa da Volta da França será disputada nesta quarta-feira, entre Eymet e Paul, em percurso com 203,5 quilômetros.