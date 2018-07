Marcello Ciavaglia bate medalhistas olímpicos e faz dobradinha

Marcello Ciavaglia venceu o GP realizado neste domingo na Sociedade Hípica Paulista e válido pela sétima etapa do Campeonato Brasileiro. No encerramento do Concurso de Salto Internacional e Nacional Longines Indoor, o cavaleiro conquistou as duas primeiras posições. Montando Queenie R, ele fez uma falta em dois percursos e, com o tempo de 44s35, ficou com a vitória. Já com o cavalo Conto, ele garantiu o segundo lugar, também com uma falta em duas voltas e o tempo de 45s68.

"Estou muito feliz pela dobradinha e com a participações dos medalhistas olímpicos. Tive sorte e, quanto mais a gente se esforça, mais sorte a gente tem", disse Marcello Ciavaglia.

A disputa contou com a presença do campeão olímpico Rodrigo Pessoa, do medalhista olímpico Doda Miranda e do campeão pan-americano por equipes nos Jogos Pan-Americanos de 2007 Pedro Veniss. Foi a última apresentação do trio no Brasil antes da Olimpíada de 2016.

Com os resultados deste domingo, o novo líder do Campeonato Brasileiro é o paulista Pedro Muylaert, que ficou na terceira colocação do GP. "A expectativa para o título é enorme", disse Muylaert.