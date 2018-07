Marcelo admite 'empate com sabor de derrota', mas vê Atlético-MG fortalecido

"Ficamos satisfeitos com o rendimento e não com o resultado em si. Foi um grande jogo, fica o sentimento de um empate com sabor de derrota, no sentido da posição na tabela, mas fica um sentimento de fortalecimento para os próximos jogos, principalmente para a final da Copa do Brasil", afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

O time atleticano ocupa a quarta posição do Brasileirão, com 61 pontos, e Marcelo Oliveira já adiantou que irá poupar todos os titulares na partida diante do rebaixado Santa Cruz, domingo, às 19h30, no Arruda, pela antepenúltima rodada da competição. E, ao elogiar a atuação da sua equipe contra o Palmeiras, o treinador deixou muito claro que já está com a cabeça na decisão da Copa do Brasil.

"O time jogou junto, os setores foram bem organizados, o Palmeiras é um ótimo time, veloz, a gente marcou bem e saiu para o jogo o tempo todo. Os jogadores estão de parabéns. Vamos fortes para Recife, mas com foco na quarta-feira, para fazer do jogo uma real decisão, e que a gente possa sair na frente", projetou.

Ao comentar o fato de que optou por escalar apenas reservas no duelo de domingo, Marcelo Oliveira ressaltou que isso foi decidido de forma unânime dentro do clube. "Já decidimos isso. É uma decisão técnica e da diretoria também, de mudar o time todo e descansar os jogadores que jogaram hoje (quarta). Aí, vamos confirmar se temos um bom elenco mesmo. Esperamos que a gente possa fazer um grande jogo contra o Santa Cruz porque nos interessa muito a vitória para nos posicionar melhor no Campeonato Brasileiro e descansar os jogadores para quarta-feira", explicou.