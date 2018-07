Marcelo Contini perde disputa do bronze e Brasil fecha dia sem medalhas no judô Depois de um ouro e um bronze no primeiro dia de disputa do Grand Prix de Judô de Tbilisi, na Geórgia, o Brasil fechou o sábado sem novas medalhas. Somente um atleta do País subiu ao tatame. Marcelo Contini até teve uma boa campanha, mas perdeu a disputa pelo bronze na categoria até 73 quilos.