Marcelo diz que Espanha é a melhor seleção do mundo

MADRI - O Real Madrid reuniu parte dos seus melhores jogadores neste domingo para falarem sobre o sorteio e as expectativas sobre a Copa do Mundo. Titular da seleção brasileira, o lateral-esquerdo Marcelo afirmou que a Espanha é a melhor equipe do momento, apesar de o Brasil, com ele na equipe, ter vencido a Copa das Confederações, superando os espanhóis na decisão. "(A Espanha) é a melhor seleção hoje. Temos muito respeito pela Espanha, mas não vemos eles como únicos rivais diretos. Existem outras seleções muito boas. Eles (espanhóis) estão acima dos outros, mas não é um rival direto", opinou Marcelo.

Marcelo, que também esteve presente na final dos Jogos Olímpicos de Londres, no ano passado, negou que haja clima de revanche contra o México, adversário da primeira fase, e que venceu o Brasil na disputa pelo ouro. "Não temos a derrota na cabeça. Depois já enfrentamos eles várias vezes e ganhamos. Não pensamos em revanche." Questionado sobre Kaká, disse acredita que ainda existe espaço pelo ex-companheiro de Real Madrid na seleção. "O Felipão já disse que a porta da seleção está aberta para todos os jogadores. O Kaká está jogando muito bem no Milan e tem as portas abertas para voltar à seleção."

MODRIC

Rival do Brasil na estreia, no Itaquerão, o croata Modric disse que a partida será especial por ser a primeira da Copa. "Todo o mundo vai estar assistindo e queremos mostrar qualidade. O Brasil é um dos favoritos a ser campeão, mas podemos impor dificuldades. O Brasil terá muita pressão, porque precisa ganhar, enquanto nós jogaremos sem a responsabilidade de vencer."