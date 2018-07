Marcelo Melo avança às semifinais nas duplas no Torneio de Viena

No primeiro set, Melo e Kubot precisaram de uma virada para assegurar a vitória. Eles perderam o saque no nono game, mas depois ganharam três seguidos, com break points convertidos no décimo e no 12º games, assegurando o triunfo por 7/5.

O segundo set da partida teve apenas uma quebra de serviço, no oitavo game, favorável a Melo e Kubot. Na sequência, então, eles confirmaram o saque e fecharam a parcial em 6/3 e o jogo em 2 sets a 0.

Melo e Soares agora esperam a definição dos adversários nas semifinais do Torneio de Viena. Eles terão pela frente os vencedores do jogo em que os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan vão duelar com o uruguaio Pablo Cuevas e o sérvio Viktor Troicki.

TSONGA AVANÇA - Pela chave de simples do Torneio de Viena, o francês Jo-Wilfried Tsonga, o número 15 do mundo, superou o alemão Philipp Kohlschreiber, o 33º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/2, em 1 hora e 30 minutos. Seu próximo rival na Áustria vai sair do confronto entre o espanhol Albert Ramos (26º) e o austríaco Jurgen Melzer (417º).