Marcelo Melo e Bruno Soares avançam às semifinais em Estocolmo Os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares vão confirmando a condição de dupla cabeça de chave número 1 do Torneio de Estocolmo. Nesta quinta-feira, eles avançaram às semifinais do ATP 250 sueco com a vitória sobre o alemão Gero Kretschmer e o eslovaco Igor Zelenay por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1 hora e 3 minutos.