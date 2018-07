Marcelo Oliveira aponta erros no ataque após derrota do Atlético-MG

Marcelo Oliveira detectou importantes falhas do Atlético Mineiro na derrota por 2 a 0 diante do Flamengo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Para o treinador, o principal fator que desequilibrou o confronto foi o ataque ineficiente neste domingo.

"O nosso início de jogo foi muito ruim e o Flamengo apertou muito a saída de bola. Não conseguimos jogar pelos primeiros 20 minutos, mas depois melhoramos. No segundo tempo, aumentamos a posse de bola, mas eles se aproveitaram do nosso erro. Faltou poder de decisão para colocar a bola para dentro", analisou o treinador, em entrevista coletiva após a partida.

Apesar de encontrar as falhas do próprio time, o técnico enalteceu o trabalho do Flamengo. Antes da partida, os dois times estavam empatados com 20 pontos e agora o Atlético acabou mais distante do grupo de classificação à Copa Libertadores.

"O Flamengo é um time qualificado e conseguiu trabalhar muito bem a bola e aproveitou a chance que teve. Temos de levantar a cabeça, pois semana que vem tem mais. Perdemos no confronto direto, mas temos de seguir trabalhando, porque o nosso objetivo é muito grande", acrescentou o treinador.

Agora o Atlético terá uma semana completa para treinar antes de retornar a campo pelo Brasileirão. No próximo dia 18, uma segunda-feira, o time alvinegro recebe o Coritiba, no estádio Independência, em Belo Horizonte.