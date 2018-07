Marcelo Oliveira comemora resultado do Atlético-MG, mas lamenta chances perdidas

Marcelo Oliveira deixou o gramado do Independência aliviado pela vitória do Atlético Mineiro na noite desta quarta-feira. Mas não escondeu certa preocupação com as inúmeras chances desperdiçadas pela equipe no triunfo sobre o Vitória, por 2 a 1, pela 23ª rodada do Brasileirão.

"Foi um jogo muito complicado pelas circunstâncias. O Atlético, no momento que teve condição de definir, de encaminhar vitória, errou situações muito claras nos dois tempos, e o Vitória, pela posição na tabela, veio para o tudo ou nada", disse o treinador.

Para Marcelo Oliveira, a vitória no Independência poderia ter sido conquistada com muito menos sofrimento. "Cobrei isso no intervalo, eles chegaram mais do que devia, mas nós chegamos muito também. Então foi se tornando um jogo difícil", avaliou, antes de considerar as dificuldades impostas pelo adversário.

"O Vitória é um time bem armado, possui velocidade no contra-ataque e tem um ótimo técnico. Você tem que fazer o gol e definir para tirar o gás do adversário e, como estava 2 a 1, eles continuaram acreditando. Valeu pela vitória, um time mexido mais uma vez, não temos contado com todos, mas, em breve, isso vai acontecer", ponderou Marcelo Oliveira, ao citar o seguidos desfalques sofridos pela equipe nos últimos jogos.

Protagonista da noite, o atacante Fred marcou os dois gols atleticanos. Mas também pecou ao desperdiçar boas chances. "Foi uma noite maluca para mim", afirmou, ao mencionar os gols convertidos e também os perdidos. Foram ao menos duas grandes chances que poderiam ter deixado a vida do Atlético mais tranquila na partida.

"O primeiro lance desperdiçado eu nem considero que foi um gol perdido, a bola veio forte e me joguei nela para tentar alcançar. Mas o segundo, dei o tapa consciente, fiquei esperando a bola passar do zagueiro, ela passou e dei o tapa no travessão. Depois, tentei a bicicleta. Mas o mais importante é que fiz dois gols e ajudei o time a vencer", destacou.

Robinho, que passou em branco nesta quarta, também lamentou as chances perdidas. "É muito ruim para o atacante perder gol e eu ficaria muito triste se o time não tivesse conseguido vencer. Mas o mais importante foi a vitória. Nosso ataque vem fazendo gols e, às vezes acontece o que aconteceu hoje, que a bola não queria entrar. Perdemos gols sem goleiro, debaixo do gol. Mas valeu pelos três pontos. A gente fez o suficiente para vencer e estão todos de parabéns porque a gente queria ganhar", declarou o atacante.