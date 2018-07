Marcelo Oliveira destaca motivação extra no duelo do Atlético-MG contra o líder O técnico Marcelo Oliveira falou nesta sexta-feira da importância de o Atlético-MG conseguir um bom resultado no duelo de domingo contra o líder Palmeiras pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em ascensão no torneio, o time alvinegro almeja uma vaga entre os quatro primeiros colocados da tabela.