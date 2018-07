Marcelo Oliveira faz mistério sobre substituto de Fred no Atlético-MG A escalação do Atlético Mineiro para domingo, contra o Atlético Paranaense, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro, tem uma série de incertezas. E, depois de fechar boa parte dos treinos da semana, o técnico Marcelo Oliveira aumentou o mistério e não deu qualquer pista sobre a equipe.