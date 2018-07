Marcelo Oliveira quer ver o Vasco forte na marcação Depois de figurar o campeonato todo entre os melhores, o Vasco entra em campo ameaçado de perder uma posição no G-4 para o São Paulo, com um ponto a menos. Ciente de que o time precisa melhorar seu desempenho, o técnico Marcelo Oliveira pede mais colaboração na marcação. "Precisamos marcar um pouco mais, fortalecer isso para estarmos sempre no grupo dos quatro primeiros", pediu o técnico.