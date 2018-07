Marcelo Oliveira relaciona zagueiro Ronaldo pela 1ª vez no Atlético-MG

O defensor, que veio do River Plate, do Uruguai, foi contratado no início do mês. Porém, só foi regularizado na semana passada. Exibindo boa forma física, ele enfim ganhará sua primeira chance na lista de relacionados. Ficará no banco de reservas como opção aos titulares Leonardo Silva e Erazo.

Se ganha um reforço na lista, Marcelo Oliveira tem três baixas garantidas no elenco. O lateral-direito Marcos Rocha vai cumprir suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo na rodada passada. E os volantes Rafael Carioca e Leandro Donizete ainda se recuperam de problemas físicos.

Desta forma, o time do Atlético deve entrar em campo nesta quinta escalado com Victor; Carlos César, Leonardo Silva, Erazo e Douglas Santos; Eduardo, Júnior Urso, Clayton, Cazares e Robinho; Fred.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor e Giovanni;

Laterais: Douglas Santos, Patric, Carlos César e Fábio Santos;

Zagueiros: Leonardo Silva, Erazo, Gabriel, Ronaldo e Edcarlos;

Volantes: Júnior Urso, Lucas Cândido e Eduardo;

Meias: Cazares, Dátolo e Yago;

Atacantes: Robinho, Fred, Clayton, Carlos, Hyuri e Capixaba.