Marchador Caio Bonfim consegue índice para Londres

Esse também é o melhor tempo da vida de Caio na distância, que tinha como recorde pessoal a marca de 1h22min05, obtida em Saransk, na Rússia. A carreira de Caio no esporte, contudo, não começou na marcha. O atleta foi jogador de futebol até 2007, e chegou a atuar pelo time juvenil do Brasiliense. Mas a falta de chances nos gramados abriu espaço para a modalidade do atletismo que aprendeu em casa. Seu pai, João Sena, é técnico de marcha e hoje o orienta. Sua mãe, Gianetti Bonfim, também foi marchadora. "No atletismo, conheci países, ganhei dinheiro. O futebol me dava, no máximo, vale-transporte", disse o garoto, em 2011.

Caio está apenas em seu segundo ano como atleta adulto. Na primeira temporada, no ano passado, conseguiu a vaga para o Mundial de Daegu, na Coreia do Sul, onde ficou com a 22ª colocação - antes da disputa, chegou a ter o quarto melhor tempo do mundo. No Pan de Guadalajara, foi desclassificado nos últimos 50 metros de prova, quando ocupava a oitava posição.