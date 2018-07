Marchador espanhol é suspenso por 2 anos por doping

O espanhol Francisco Javier Fernández, medalha de prata na marcha atlética nos Jogos Olímpicos de Atenas/2004, foi suspenso nesta terça-feira por dois anos por portar substâncias proibidas pela Federação Internacional das Associações de Atletismo (IAAF).

A suspensão do espanhol teve início no dia 11 de fevereiro e será encerrada somente em fevereiro de 2012, meses antes do começo dos Jogos de Londres. Mesmo assim, o atleta não poderá participar dos próximos Jogos Olímpicos, em Londres, em 2012.

Pelas regras do Comitê Olímpico Internacional (COI), um atleta suspenso por mais de seis meses fica impedido de disputar a olimpíada seguinte. O nome das substâncias proibidas não foram divulgadas pela IAAF.